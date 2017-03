Ohne anwesend zu sein, ist Ferdinand Piëch auch am Dienstag in Stuttgart allgegenwärtig: Die Frage, ob der geschasste Firmenpatriarch seine Anteile an Volkswagen verkauft, hängt wie ein Schatten über der Bilanzpressekonferenz der Porsche SE – jener Holding, in der die Familien Porsche und Piëch ihre Anteile an VW bündeln.

Die PSE müht sich angesichts der Debatte der vergangenen Tage um Normalität – und versucht, die Zahlen in den Vordergrund zu stellen. Der Aufwärtstrend bei Volkswagen hat auch die Porsche SE halt Hauptaktionär zurück in die Gewinnzone gebracht. Die Beteiligungsgesellschaft erzielte 2016 ein Konzernergebnis nach Steuern von 1,374 Milliarden Euro, wie sie am Dienstag in Stuttgart mitteilte.