Die Gruppe setzt dagegen unter anderem auf eine größere Palette von sportlichen Geländewagen (SUV) und umweltfreundlicheren Fahrzeuge. „Die Hyundai-Motor-Gruppe wird jedes Jahr mehr als zehn neue Modelle einführen“, sagte Chung. Allein bis 2020 sei die Einführung von 28 „umweltfreundlichen“ Modellen geplant. Zudem werde die Gruppe eine „vollständige SUV-Produktpalette mit Modellen anbieten, die auf die einzelnen Regionen zugeschnitten sind und den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen entsprechen“.

Auch hofft Hyundai auf einen erfolgreichen Betriebsstart in der neuen Fabrik in der chinesischen Millionenstadt Chongqing in diesem Jahr - der fünften Anlage des Unternehmens im weltgrößten Automarkt. Die Gruppe hat damit insgesamt 35 Produktionsanlagen in zehn Ländern weltweit.