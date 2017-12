Roter Knastanzug, Handschellen und Fußfesseln. So erschien Oliver Schmidt am gestrigen Mittwoch vor Gericht. Das Outfit ist für den VW -Manager inzwischen Gewohnheit. Seit Januar bereits ist er in Untersuchungshaft. Nun sitzt der 48-Jährige, den die USA wegen Verschwörung zum Betrug und Verstoßes gegen Umweltrecht angeklagt haben, vor dem Richter Sean Cox und erwartet sein Urteil. „Ich akzeptiere die Verantwortung für die Fehler, die ich gemacht habe“, sagt der Angeklagte reumütig.

Dabei geht es weniger um die Frage, welcher Manager an den Abgas-Manipulationen beteiligt war. Sie ereigneten sich vorwiegend zwischen 2005 bis 2016. Schmidt in dieser Hinsicht vor allem früheren Managern gefährlich werden. Bedrohlicher für die VW-Spitze ist die Frage, ab wann die Konzernführung von dem Betrug wusste und ob sie früher hätte den Kapitalmarkt darüber in Kenntnis setzen müssen.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt gegen Volkswagen-Chef Matthias Müller, seinen Vorgänger Martin Winterkorn und VW-Aufsichtsratschef Hans-Dieter Pötsch wegen des Verdachts der Marktmanipulation. Wegen des gleichen Tatverdachts ermittelt auch die Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen Pötsch, Winterkorn und den Chef der Marke VW, Herbert Diess. Die Fahnder gehen dem Verdacht nach, ob die Manager wochen- oder vielleicht sogar monatelang den Skandal kannten, aber versäumten, den Kapitalmarkt über die drohenden Risiken zu informieren. Das würde den Tatbestand der Marktmanipulation erfüllen. Volkswagen und die Manager weisen diesen Vorwurf zurück.

Was geschah am 27. Juli 2015?

Entscheidend für die Frage, wer wann in den Skandal eingeweiht wurde, ist ein Treffen in der Wolfsburger Konzernzentrale am 27. Juli 2015. Und hier kommt Schmidt als möglicher Zeuge ins Spiel. Denn neben Diess und anderen Topmanagern war bei dem Treffen auch Schmidt zugegen. Erst sei eine größere Runde von VW-Managern in Wolfsburg zu einem sogenannten Schadenstisch zusammengekommen, berichten Insider. In dem VW-Gremium werden teure Qualitätsprobleme besprochen. Im Anschluss an diese formelle Zusammenkunft, so sagen die Insider, habe unter anderem Schmidt in einem informellen Rahmen das Abgasproblem in den USA zur Sprache gebracht. Wie konkret er wurde, ist dabei allerdings umstritten und wird von der Staatsanwaltschaft ermittelt.