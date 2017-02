Volkswagen hatte massiv Kritik geerntet, weil das Top-Management hohe Boni einstrich, obwohl der Konzern wegen des Dieselskandals 2015 den höchsten Verlust in der Unternehmensgeschichte schrieb. Das lag daran, dass das bisherige Bonus-System rückwärtsgerichtete Erfolgsmaßstäbe ansetzte. Dadurch floss das Rekordjahr 2014 mit in die Berechnung ein. Der zurückgetretene Konzernchef Martin Winterkorn strich damals ungeachtet der Abgaskrise 7,3 Millionen Euro Gehalt ein.

Das Gehalt des Konzernchefs wird bei zehn Millionen Euro und das der übrigen Vorstandsmitglieder bei 5,5 Millionen Euro gedeckelt. Volkswagen bezieht künftig die Aktienkursentwicklung in die Bezahlung ein und orientiert sich damit stärker am Kapitalmarkt. Damit folgt der Aufsichtsrat einer Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex und reiht sich bei der Maximalvergütung in die Reihe anderer Dax-Konzerne ein.

Mit dem neuen, stärker an der künftigen Entwicklung des Konzerns ausgerichteten Vergütungssystem wird das Fixgehalt der Vorstände um bis zu 30 Prozent angehoben und im Gegenzug der variable Anteil gesenkt. Der Bonus soll damit nicht mehr so stark ins Gewicht fallen. Die jahresbezogene variable Vergütung wird erst ab einem operativen Ergebnis von neun (bisher fünf) Milliarden Euro sowie einer operativen Rendite von vier Prozent gezahlt. Zudem fließt die Leistung der Manager beim Wechsel der Belegschaft in neue Aufgabenfelder wie Elektromobilität, Digitalisierung oder Mobilitätsdienstleistungen ein. Dabei geht es vor allem um die Qualifikation der Mitarbeiter und den Aufbau der Belegschaft in neuen Geschäftsfeldern.

Volkswagen unterstrich, dass die theoretisch mögliche Maximalvergütung des Vorstandsvorsitzenden im Vergleich zum bisherigen System um bis zu 40 Prozent sinke. Bei den anderen Vorstandsmitgliedern beläuft sich der Rückgang auf ein Fünftel.