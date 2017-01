Doch seit Hofer unfreiwillig ins Rampenlicht gerät, sind auch die Juristen bei namhaften Unternehmen alarmiert. Denn Risiken schlummern in dem Fall, über den die WirtschaftsWoche in ihrer Ausgabe vom 13. Januar berichtet und der nun Thema der Report-Sendung am heutigen Abend um 21.55 Uhr ist, auch für Hofers wichtigste Auftraggeber. Das ist vor allem der bayrische Premium-Autohersteller BMW. Dazu zählt aber auch eine Tochter des Bundes - die KBB (Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH), die unter anderem jedes Jahr das Filmfestival Berlinale veranstaltet und Silberne und Goldene Bären verleihen lässt. Unterstellt ist die KBB der Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU).