 Die dunkle Seite der Sharing Economy: Der Carsharing-Asi

Am Anfang war alles noch anders. Als ich vor rund anderthalb Jahrzehnten meine erste Mitgliedschaft bei einem Carsharing-Anbieter antreten wollte, musste ich zu einem Treffen der neuen Mitglieder in den Verwaltungsräumen eines Parkhauses in Köln antanzen. Da wurden wir dann auf das Prinzip eingeschworen: Umwelt schützen, Geld sparen, Parkraum schonen und gemeinsam mit den anderen Nutzern an einem Strang ziehen.

Carsharing - das war damals noch Ausdruck einer Weltanschauung. Und lockte eine Klientel, die wahrscheinlich lieber für den Rest ihres Lebens ihren Führerschein abgegeben hätte, als bei einem Tankfüllstand von einem Viertel einmal das Nachtanken zu vergessen (was schließlich dem armen Nachmieter Verdruss bereitet hätte).