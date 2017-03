Car2Go hingegen baumelte zumindest im größten deutschen Markt Berlin über den Winter ziemlich durch. Zwar hat der Daimler -Carsharer längst die neuen Smarts auf die Straße gestellt, die dank des spektakulären Wendekreises selbst auf zweispurigen Straßen einen flotten U-Turn in die Parklücke gegenüber erlauben.

Außerdem wurde die Flotte auch auf Mercedes-Modelle erweitert. Aber noch nicht mal der Smart ist bei Car2Go elektrisch unterwegs (anders als etwa bei Car2Go in Madrid) und vor allem ein Nachteil stößt DriveNow-Fans von Car2Go ab: Die Car2Gos sind oft schmuddeliger als die DriveNows. Nicht nur von außen, was über die Mistwetter-Zeit noch zu entschuldigen wäre, sondern auch von innen. Anders als bei DriveNow bietet Car2Go dem Mieter nämlich kein Schmutz-Melde-System - weder über den Bordcomputer, noch über die App. Und das sieht und riecht man.

Als ich jüngst meine Mutter mit einem Smart vom Ostbahnhof abgeholt habe, musste ich das Auto vorher erst kurz entmüllen und die unfassbar verdreckten Fußmatten ausklopfen. Das Auto sah aus, als hätte der Vormieter versucht, ein Nilpferd gegen dessen Willen auf den Beifahrersitz zu schnallen.

Dafür hat Car2Go bislang einen konkurrenzlosen Vorteil: das Buchungssystem, das so unprätentiös einfach daher kommt wie ein Smart.

1. Auto in der App auf der Straßenkarte anklicken. Entweder reservieren oder direkt die Miete beginnen.

2. PIN in der App eingeben oder sich mit dem Fingerabdruck ausweisen.

3. Den angezeigten dreistelligen Code vom Display auf der Windschutzscheibe in die App übertragen.

4. Türschloss springt innerhalb von rund 10 Sekunden auf. Einsteigen.

5. Zündschlüssel aus der Halterung entnehmen und losfahren. Zack!