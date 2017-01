US-Richter Charles Breyer will in den nächsten Tagen abschließend über den Milliarden-Vergleich von Volkswagen mit US-Autohändlern entscheiden. Die meisten Autohändler wollen den Vergleich annehmen.

Zum eigentlichen Zweck des parlamentarischen Untersuchungsausschusses – der politischen Aufklärung des Skandals – sagte Winterkorn, dass er nicht glaube, dass die Bundesregierung bereits 2014 von den US-Behörden informiert worden sei. „Ich habe die Bundeskanzlerin am 21. September 2015 über die Probleme in den USA informiert“, so Winterkorn. Später korrigierte er sich auf den 22. September, da Merkel am Tag zuvor nicht erreichbar gewesen sei. An jenem Tag hielt Winterkorn auch seine Video-Ansprache, am 23. September trat er zurück. Auf die Frage, wann Winterkorn mit Politikern über Stickoxid-Emissionen gesprochen habe, antwortete er: „Ich persönlich habe mit Vertretern der Bundesregierung über NOx nicht gesprochen.“

Der Ausschuss soll vor allem die Rolle der Bundesregierung und ihr Verhältnis zur Autolobby beim Umgang mit auffälligen Abgaswerten untersuchen. Die Verantwortung von VW-Mitarbeitern im Diesel-Skandal in Deutschland prüft dagegen die Staatsanwaltschaft Braunschweig. Gegen Winterkorn und andere Manager wird wegen des Verdachts der Marktmanipulation ermittelt. Sie sollen die Finanzwelt nach dem Bekanntwerden des Skandals zu spät informiert haben.

Als weitere Zeugen hat der Untersuchungs-Ausschuss am Donnerstag unter anderem den Präsidenten des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Matthias Wissmann, sowie Vertreter von Audi und Opel geladen.