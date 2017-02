Volkswagen will in seinem Zwickauer Werk von 2019 an ein Elektrofahrzeug nach dem sogenannten Modularen Elektrobaukasten (MEB) fertigen. Damit sei Zwickau der erste Standort der Marke für das neue Verfahren, teilte Volkswagen Sachsen am Donnerstag mit.

Bereits im vergangenen Herbst war aus dem VW-Betriebsrat zu hören gewesen, „dass die beiden ersten Fahrzeuge, die auf dem vollelektrischen Modularen Elektrobaukasten basieren, in den Werken Zwickau und Wolfsburg gebaut werden“. Darauf hätten sich Vorstand und Betriebsrat geeinigt, hieß es damals.