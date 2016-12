Die italienische Regierung will sich vom Parlament in Rom Rückendeckung holen, um sich 20 Milliarden Euro zur Stabilisierung des angeschlagenen Bankensektors zu leihen. Wie das Wirtschaftsministerium am Montagabend mitteilte, könnte mit dem Geld die Liquidität im Finanzsystem gesichert werden. Außerdem könnte mit den Ressourcen die Kapitaldecke der Banken aufgebessert werden.

Die neue Regierung von Ministerpräsident Paolo Gentiloni muss womöglich bereits kurzfristig bei der Traditionsbank Monte dei Paschi di Siena einspringen. Diese braucht bis Ende des Monats fünf Milliarden Euro frisches Kapital. Es ist aber fraglich, ob dieses Geld von privaten Investoren zusammenkommt. Die drittgrößte Bank des Landes sitzt auf einem Berg fauler Kredite.