Die Bank of America steigert ihren Gewinn um 40 Prozent.

Die Bank of America hat im ersten Quartal vom regen Handel an den Finanzmärkten und steigenden Zinsen in den USA profitiert. Neben einem ordentlichen Gewinn-Plus konnte die US-Bank auch deutlich höhere Erträge vorlegen.