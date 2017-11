Die Bank of England (BoE) peilt nach Worten von Notenbankchef Mark Carney zwei weitere Zinserhöhungen in den kommenden Jahren an. Dies sei wahrscheinlich, wenn die Wirtschaft sich erwartungsgemäß entwickle, Carney der Zeitung "Liverpool Echo" laut Bericht vom Donnerstag.

Der Notenbankchef sagte der Zeitung außerdem, dass die grundlegenden Auswirkungen des Brexit auf die britische Wirtschaft erst über einen langen Zeitraum zu erkennen seien. Ebenfalls am Donnerstag hatte Carney im britischen Fernsehen erklärt, die BoE wolle alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Wirtschaft vor den Folgen des Brexit abzuschirmen. Die Unklarheit über den künftigen Status Großbritanniens in den Handelsbeziehungen zur EU hat zu Verunsicherung in der Wirtschaft geführt. Dies hemmt die Investitionsbereitschaft und dämpft so die Konjunktur auf der Insel.