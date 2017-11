 Deutsche Pfandbriefbank hebt Gewinnprognose an

Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) hat wegen sinkender Refinanzierungskosten und niedrigerer Risikovorsorge ihre Gewinnprognose angehoben. Das Ergebnis vor Steuern werde in diesem Jahr bei annähernd 200 Millionen Euro liegen, teilte der Immobilienfinanzierer am Donnerstag in Unterschleissheim bei München mit. Bislang hatte das Institut mit einem Gewinn vor Steuern von rund 170 Millionen Euro gerechnet.