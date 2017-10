 EZB will konkrete Abbauziele vorgeben

Die EZB-Bankenaufsicht will Geldhäusern mit nach wie vor zu hohen Beständen an faulen Krediten konkrete Ziele für deren Verringerung vorgeben. Die Kontrolleure hätten sich mit Instituten auseinandergesetzt, deren Bestände an Problemdarlehen zu hoch seien, sagte die oberste Bankenwächterin der Europäischen Zentralbank (EZB), Daniele Nouy, am Mittwoch in Basel laut Redetext. So solle sichergestellt werden, dass diese Geldhäuser das Problem ambitioniert und realistisch angehen. "Für die Banken, die hinterherhinken, haben wir vor, zusätzliche quantitative Empfehlungen vorzubringen", sagte die Französin.