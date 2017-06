Eine milliardenschwere Geldspritze aus Katar während der Finanzkrise 2008 hat für die britische Bank Barclays ein juristisches Nachspiel. Nach fünf Jahre dauernden Ermittlungen erhob das Serious Fraud Office (SFO) am Dienstag Anklage gegen Barclays, weil Zahlungen an katarische Investoren nicht offengelegt wurden. Der Bank werden Betrug und rechtswidrige finanzielle Hilfe vorgeworfen. Auch der frühere Barclays-Chef John Varley, der ehemalige Chef der Vermögensverwaltung, Thomas Kalaris, sowie die früheren hochrangigen Barclays-Banker Richard Boath und Roger Jenkins müssen sich vor Gericht verantworten. Ihnen drohen bei einer Verurteilung bis zu zehn Jahre Haft. Sie sind die bisher höchstrangigen britischen Banker, die im Zuge der Finanzkrise angeklagt wurden.

Nach hohen Abschreibungen hatte sich Barclays 2008 mit Hilfe privater Investoren zwölf Milliarden Pfund (heute umgerechnet 13,7 Milliarden Euro) besorgt. Während Geldgeber aus Katar Milliarden in die Bank investierten, habe der reiche Golfstaat einen drei Milliarden Dollar schweren Kredit von Barclays erhalten, erklärte das SFO. Zudem zahlte Barclays 322 Millionen Pfund für Beratungsdienstleistungen an Katar.