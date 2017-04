„Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass die Reaktion im Verhältnis zur Ernsthaftigkeit des Themas stehen muss“, erklärte Barclays am Montag in einer Mitteilung. Bankchef Jes Staley werde eine formale Rüge erhalten und müsse mit einer „sehr deutlichen Gehaltskorrektur“ bei seinem Bonus rechnen. Über die genaue Höhe werde der Verwaltungsrat entschieden, sobald die Untersuchung abgeschlossen sei. In den Fall hatte sich auch britische Finanzaufsicht eingeschaltet.

Nach Angaben der Bank hatten Mitglieder des Verwaltungsrats sowie ein Manager im Juni vergangenen Jahres anonyme Briefe erhalten, die sich über eine frisch eingestellte Führungskraft ausließen. Bankchef Staley erfuhr demnach davon und wollte mit Hilfe der Konzernsicherheit den Verfasser ausfindig machen. Dies habe Staley zwar nach bestem Wissen getan, es sei aber dennoch falsch gewesen, erklärte der Verwaltungsrat.