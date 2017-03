Die robuste Wirtschaftsentwicklung und Beteiligungsverkäufe verleihen der BayernLB Rückenwind. Der Vorsteuergewinn stieg im vergangenen Jahr um zehn Prozent auf 708 Millionen Euro, wie die das Münchener Geldhaus am Donnerstag mitteilte. Damit hat die BayernLB aller Voraussicht nach wie schon 2015 das beste Ergebnis aller Landesbanken eingefahren. Die Helaba legt ihre Zahlen für das abgelaufene Jahr erst kommende Woche vor, hat jedoch einen niedrigeren Gewinn in Aussicht gestellt.

Im vergangenen Jahr musste die BayernLB dank der guten Wirtschaftsentwicklung in Deutschland weniger Geld für ausfallgefährdete Kredite zurücklegen. Die Risikovorsorge im Kreditgeschäft sank um zwei Drittel auf 87 Millionen Euro. Zudem profitierte die Bank von Sondereffekten. Der Verkauf von Anteilen an Visa Europa und an der Deutschen Factoring Bank spülten der BayernLB 172 Millionen Euro in die Kasse.