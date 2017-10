Das Berliner Finanz-Start-up N26 wird ab Mitte kommenden Jahres auch in den USA aktiv sein. Das vom Österreicher Valentin Stalf 2013 gegründete Unternehmen hat seit Mitte vergangenen Jahres eine Banklizenz in Deutschland - das ist in der Fintech-Branche selten. Seine Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten wolle das junge Unternehmen mit einer Partnerbank anbieten, teilte N26 am Montag mit. Um welches US-Geldhaus es sich handelt, wollte eine Sprecherin nicht sagen.