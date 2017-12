Der Bankensektor steht vor einem Wandel. Die bisherigen Geschäftsmodelle der Geldhäuser werden sich in Zukunft nicht mehr lohnen. Dies hat gleich mehrere Gründe: Die Digitalisierung macht auch vor den Banken nicht halt, die Kundenbedürfnisse ändern sich, und ein Ende der Niedrigzinspolitik der EZB steht in naher Zukunft wohl noch nicht an.

Laut einer Studie der Unternehmensberatung Bain & Company befindet sich mehr als jede vierte Bank in Europa in einem kritischen Zustand und könnte Pleite gehen.