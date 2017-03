Bausparkassen dürfen nach einem BGH-Urteil alte Verträge kündigen. Das, kommentierte die Wirtschaftswoche, sei ein Vertrauensbruch: „Der Imageschaden, den die Branche durch die Kündigungen davongetragen hat, ist groß, und er dürfte so schnell nicht kleiner werden.“ Wie sich das Image von Bausparkassen entwickelt, lesen wir am YouGov-Markenmonitor BrandIndex ab. Dafür wird täglich eine repräsentative Auswahl von Verbrauchern zu ihrem Eindruck von Wüstenrot, LBS und Schwäbisch Hall sowie 27 anderen Finanzdienstleistern befragt.

Die Verbraucher reagierten unmittelbar auf das Gerichtsurteil. Das zeigt etwa der Buzz. In dieser Kategorie geben Verbraucher, die die jeweilige Marke kennen, an, ob sie eher positive oder eher negative Nachrichten über ein Unternehmen gehört haben. Im ganzen vergangenen Jahr ist der Buzz der drei Bausparkassen nie so deutlich ins Negative ausgeschlagen wie zurzeit. Und während sich LBS, Wüstenrot und Schwäbisch Hall in der Vergangenheit eher unabhängig voneinander entwickelt haben, verloren sie nach dem Richterspruch alle gleichzeitig Buzz-Punkte.