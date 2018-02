Die Bundesbank hat Geldhäuser in Großbritannien dazu aufgefordert, sich verstärkt auf den EU-Ausstieg des Landes vorzubereiten. Mehr als 100 Institute, die aus Großbritannien heraus ihre Geschäfte betrieben, benötigten voraussichtlich eine neue oder überarbeitete Lizenz für die EU, sagte Notenbank-Vorstand Andreas Dombret am Donnerstag auf einer Veranstaltung in London laut Redetext. "Allerdings sind unsere Kapazitäten natürlich begrenzt". Sollte es eine Flut an Lizenz-Anträgen in der letzten Minute geben, könnte es zu Kapazitätsengpässen kommen. Dombret ist im Bundesbank-Vorstand für die Bankenaufsicht zuständig.