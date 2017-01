Obwohl viele Banken Interesse an Frankfurt bekunden, dürften sich die tatsächlichen Umzüge von Londoner Bankern zunächst in Grenzen halten. Frankfurt muss abwarten - und braucht arbeitsrechtliche Unterstützung aus Berlin.

Mit ein bisschen Glück könnte der Finanzplatz Frankfurt für internationale Banken das Tor nach Europa werden. Die Stadt könnte das "Einfallstor" werden, erklärte Michael Kemmer, der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands deutscher Banken (BdB) am Donnerstag in Frankfurt. Die Chancen, das Frankfurt profitiert, stünden gut. Zu hoch hängen sollte man die Erwartungen allerdings nicht. Auf eine feste Anzahl von Bankern, die von der Themse an den Main kommen könnten, wollte sich Kemmer demnach nicht festlegen. "In der ersten Welle werden es vermutlich nicht so viele sein", sagt er. Viele würden wohl zunächst Pendeln und ihren Wohnsitz wenn überhaupt schrittweise nach Frankfurt verlegen.

Da sich die britische Premierministerin Theresa May mittlerweile für einen harten Brexit entschieden hat, spitzt sich die Situation für die Finanzindustrie zu. Noch in diesem Frühjahr, so die Meinung der Beteiligten, müssten sich die Banken entscheiden, ob sie Teile aus London nach Frankfurt oder an andere Finanzplätze wie Paris oder Dublin verlegen wollen. In London zumindest können sie nach dem Brexit ihr Europageschäft nicht mehr abwickeln, denn Großbritannien wird dann Drittstaat und Banken können das sogenannte EU-Passporting dort künftig nicht mehr nutzen.

Interessant wird aus Sicht des Bankenverbandes vor allem sein, wie sich die Banken aus Drittstaaten entscheiden, etwa US-Banken, die ihr Europa-Geschäft bisher aus London betrieben haben. Entweder sie verlagern ihre Zentralen an einen EU-Standort, oder sie ziehen sich an ihren Heimatstandort zurück. Letzteres ist aus Sicht von Kemmer das schlechteste Szenario. "Dann hätten wir wirklich mit Zitronen gehandelt." Arbeitsrecht entscheidend Für Frankfurt dürfte am Ende nicht entscheidend sein, ob die verwöhnten Londoner Banker sich mit den bodenständigen Frankfurter Bars anfreunden können, sondern, ob Berlin sich dazu durchringen kann, den Kündigungsschutz zu lockern. Das erste Argument gegen Frankfurt, erzählt Kemmer, sei immer das Arbeitsrecht. Die Banken befürchten, ihre teuren Investmentbanker im Zweifel nicht schnell los zu werden. Auch der Bankenverband plädiert dafür, für sehr gut verdienende Mitarbeiter die Kündigungsregeln zu lockern. Noch äußert sich die Regierung nicht offiziell dazu. Zu hören sei aber, dass man dem Thema gegenüber mittlerweile aufgeschlossener ist, so Kemmer.

Große Hoffnungen setzen viele in Frankfurt darauf, dass die Europäische Bankenaufsicht EBA nach Frankfurt kommt. Schließlich wacht hier auch schon die Europäische Zentralbank (EZB) über die Banken der Euro-Zone. Wann es da zu einer Entscheidung kommt, ist aber noch unklar. Grundsätzliches Interesse an Frankfurt zeigen zahlreiche ausländische Banken. Laut Informationen der Nachrichtenagentur Reuters findet am kommenden Montag ein mehrstündiges Treffen zwischen deutschen Aufsehern und internationalen Bankenvertretern von mehr als 20 Instituten statt, bei dem die BaFin einen Überblick über die wichtigsten Themen geben will. Auch Teilnehmer von Goldman Sachs, Morgan Stanley und der Citigroup haben sich angesagt.