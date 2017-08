 Jede vierte Bank will Negativzinsen an Kunden weitergeben

Jedes vierte Kreditinstitut in Deutschland will künftig Negativzinsen auf Kundeneinlagen erheben. Das schreibt Bundesbank-Vorstandsmitglied Andreas Dombret in einem aktuellen Beitrag für die WirtschaftsWoche. Allerdings seien die Einlagen von Privatkunden nur bei jedem zwölften Institut davon betroffen. „Sänke das Zinsniveau dagegen weiter ab, wäre bereits jedes zweite Institut zu einer Weitergabe negativer Zinsen gegenüber Privatkunden bereit“, so Dombret. Das zeige eine aktuelle Umfrage der Bundesbank und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht unter rund 1500 kleinen und mittelgroßen deutschen Kreditinstituten. Derzeit müssen die Banken für ihre Einlagen bei der Notenbank ihrerseits einen Strafzins von minus 0,4 Prozent zahlen.