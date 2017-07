"Das könnte der Aktie zusätzlichen Schub verleihen, denn der Bankensektor ist angesichts steigender Zinsen ohnehin gerade en vogue", sagte ein Händler. "Es gibt viele große Finanzinvestoren, die Interesse an der Commerzbank haben", betonte auch Marktanalyst Heino Ruland von Rulandresearch. Denn die Aktien seien im Vergleich zu anderen Banken in der Euro-Zone relativ günstig. Außerdem wetteten viele auf gute Geschäftszahlen im abgelaufenen zweiten Quartal. "Die Ertragskraft dürfte gestiegen, die Risikovorsorge zurückgefahren worden sein."

Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge erwägt der US-Fonds Cerberus einen Einstieg bei dem Bankhaus. Cerberus wolle am Markt Aktien kaufen, um mit einem Minderheits-Anteil vom Aufschwung in der Branche zu profitieren, meldete die Agentur.

Die Commerzbank macht ernst mit ihrem geplanten Jobabbau. 3000 Mitarbeitern soll bereits ein „goldener Handschlag“ angeboten worden sein. Am meisten leiden soll laut einem Bericht zufolge die Firmenkundensparte.

Commerzbank will 3000 Mitarbeiter in Rente schicken

Commerzbank-Aktien sind im Dax im bisherigen Jahresverlauf mit einem Zuwachs von rund 50 Prozent nach Lufthansa mit plus 64 Prozent der zweitgrößte Gewinner.

Auch die Analysten von Barclays sehen weiteres Potenzial im europäischen Bankensektor. Denn trotz der Rally der vergangenen Monate seien die Titel der Kreditinstitute Europas im Vergleich zu den US-Werten so günstig bewertet wie seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr. "Das Kreditwachstum in der Euro-Zone wächst zudem stetig", hieß es in einer aktuellen Studie der Bank. Die Analystenschätzungen für die Ergebniszuwächse der Geldhäuser könnten weiter angehoben werden.