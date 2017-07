Der Finanzinvestor Cerberus ist bei der Commerzbank eingestiegen. Wie Deutschlands zweitgrößte Privatbank am Mittwoch in Frankfurt mitteilte, liegt der Stimmrechtsanteil von Cerberus bei 5,01 Prozent. Papiere des Instituts, an dem seit der Finanzkrise auch der Staat beteiligt ist, verteuerten sich an der Frankfurter Börse leicht auf 10,89 Euro. Bereits Anfang Juli war über einen Einstieg der Amerikaner bei der Bank spekuliert worden.