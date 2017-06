Darf ein deutsches Unternehmen einen Mitarbeiter entlassen, nur weil es US-Richter so wollen? Was absurd klingt, sollte am Donnerstag eigentlich vor dem Bundesarbeitsgericht verhandelt werden. Fraglich war, ob die Commerzbank Mitarbeiter entlassen darf, nur weil ein mit US-Behörden geschlossener Vergleich es so vorschreibt. Bisher vertrat die Bank die Ansicht, sie sei durch die US-Justiz verpflichtet gewesen, dem Mitarbeiter zu kündigen, daran sei nicht zu ruckeln. Nun allerdings hat die Commerzbank ihre eigene Revisionsklage zurückgezogen, die Verhandlung ist abgesagt. Vielleicht, weil sie kaum Aussicht auf Erfolg hatte.

Schlimm genug, dass US-Behörden mit ihren strengen Gerichtsurteilen in deutsche Konzerne hineinregieren können. Das zeigt nicht nur der Fall Commerzbank. Auch nach Vergleichen mit VW, der Deutschen Bank und Bilfinger haben US-Gerichte Monitore installiert, um das Wohlverhalten der Konzerne zu kontrollieren. Die Unternehmen lassen das normalerweise klaglos zu, denn anderenfalls droht ihnen im schlimmsten Fall der Entzug der US-Lizenz.