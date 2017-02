Kostenlose Girokonten und Kooperationsangebote mit Amazon oder Tchibo sollen die Sparer zur Commerzbank gelockt werden. Im Dezember gab sich Mandel optimistisch. "Wir haben bisher ein gutes Jahr 2016 hingelegt - sowohl was die Profitabilität als auch was das Wachstum angeht", sagte Mandel der Nachrichtenagentur dpa. Insgesamt betreut die Commerzbank rund zwölf Millionen Privatkunden in Deutschland.

Trotzdem sind die ausgerufenen Ziele eine Hausnummer, dass geben auch Commerzbanker zu. Immerhin ist die Bank nicht die einzige in Deutschland, die weiterhin auf ein kostenloses Girokonto setzt. Stattdessen hofft die Bank, an Standorten, an denen Konkurrenten Filialen schließen, die Lücke zu schließen. Im Gegensatz zu anderen Instituten will Deutschlands zweitgrößte Bank an ihrem Filialnetz festhalten und weiterhin rund 1000 Geschäftsstellen in Deutschland betreiben. Ein beachtlicher Teil davon soll allerdings als kleinere "City-Filiale" betrieben werden.