Hier feiert die Bank unter Privatkundenvorstand Michael Mandel Wachstumserfolge. 500.000 neue Kunden hat sie allein 2017 hinzugewonnen. Auch in den Vorjahren wurden mit zahlreichen Offensiven ("Neukundenbonus") Kunden gewonnen. Will Scholz die Commerzbank-Anteile aber verkaufen, müssen die auch unterm Strich Geld einbringen. Bisher allerdings liegen die Erträge auf dem Niveau des Vorjahres. Das operative Ergebnis dagegen liegt sogar 19 Prozent unter Vorjahr. Grund sind unter anderem die hohen Kosten, welche die Commerzbank für die Neukundengewinnung ausgibt. Hinzu kommen Belastungen durch die niedrigen Zinsen. Diese liegen laut Commerzbank-Finanzvorstand Stephan Engels bei rund 130 Millionen Euro. "Wir erwarten, dass diese Belastung im laufenden Jahr auf unter 100 Millionen Euro sinkt", sagt Engels.

2. Firmenkunden

Auf diesen Bereich sollte Olaf Scholz viel Wert legen, denn für viele Investoren ist die Bank vor allem aufgrund ihres Mittelstandsgeschäfts interessant. Das hat auch die alte Bundesregierung schon gemerkt. Da die Commerzbank einer der wichtigsten Exportfinanzierer in Deutschland ist, galt es zuletzt in Finanzkreisen als wenig wahrscheinlich, dass der Bund seine Anteile an einen ausländischen Investor verkaufen könnte. Auch Martin Zielke stellte das heraus. "Deutschland ist Mittelstand. Und wir sind die Mittelstandsbank", sagt der Commerzbankchef. Allerdings ist das operative Ergebnis auch im Firmenkundengeschäft 2017 deutlich gesunken. Scholz sollte also darauf achten, dass die Bank ihr Wachstumsziel von 10.000 neuen Firmenkunden bis 2020 einhält.