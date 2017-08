Vorsorge ist besser als Nachsorge. Das hat sich vermutlich auch die Commerzbank gedacht, als sie ihren Anlegern schon im Juni per Ad-hoc Mitteilung erklärte, dass ihr Ergebnis im zweiten Quartal wohl negativ ausfallen werde. Das Kalkül: so wird der Aktionär nicht überrascht, da wirkt das Minus gar nicht so lang wie es eigentlich ist.

Zumal die Bank die Erklärung gleich mitlieferte. Schuld seien rund 810 Millionen Euro Restrukturierungskosten für den laufenden Umbau, die die Commerzbank schon buchen könne, weil die Verhandlungen zum Arbeitsplatzabbau so gut vorangingen.