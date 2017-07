Weitere 1487 Beschäftigte haben noch bis Ende Juli Zeit, sich für oder gegen das Programm „56plus“ zu entscheiden. Auch da läuft das Programm mit bisher 69 Zusagen schleppend an. Die Commerzbank hat das Programm im Rahmen der Strategie 4.0 aufgelegt. Bis Ende 2020 soll die Zahl der Stellen in der Bank um 7300 auf 36.000 sinken. Für den Abbau sollen „vor allem die natürliche Fluktuation und bewährte Sozialplaninstrumente wie Aufhebungsverträge und Altersregelungen genutzt werden“, heißt es im Rahmeninteressenausgleich, der der WirtschaftsWoche vorliegt.

Ende Juni hatten nur 495 von 1436 Beschäftigten das Angebot angenommen, vorzeitig in den Ruhestand zu gehen. Das geht aus Unterlagen hervor, die der „WirtschaftsWoche“ vorliegen. Beteiligte hatten mit deutlich mehr Interesse gerechnet. Die Commerzbank wollte die Zahlen nicht kommentieren.

Betriebsbedingte Kündigungen sind zwar nicht ausgeschlossen, Instrumente wie „56plus“ sollen aber Vorrang haben. Die Bank will ihren Angestellten das Programm mit Abfindungen schmackhaft machen, die sich nach der Tarifgruppe und der Dauer der Altersteilzeit richten. Maximal erhalten Mitarbeiter bis zu ihrem Ausscheiden aus der Bank demnach 90 Prozent ihres letzten Nettogehalts. Noch in der vergangenen Woche hatte der Commerzbank-Betriebsrat auf Betriebsversammlungen unter anderem in Frankfurt, Essen und Düsseldorf für „56plus“ geworben.