So glimpflich dürften IT-Fehler nicht immer ausgehen. Das interne Rumpeln im Serverraum mögen die Banken noch weitgehend im Griff haben. Doch von außen droht ihnen weit größere Gefahr. Hacker und Netzkriminelle haben technisch enorm zugelegt. Dass die Schutzwälle der Banken bisher weitgehend gehalten haben, ist für die Bankenaufseher nur ein schwacher Trost.

Denn die Einschläge kommen näher. Größere Banken registrieren weit mehr als 20.000 Hackerangriffe pro Jahr, schätzt Olaf Baunack vom IT-Dienstleister Atos. Ende vergangenen Jahres etwa erbeuteten Hacker Daten vermögender Kunden der Liechtensteiner Valartis-Bank. Anschließend forderten die Angreifer die Bankkunden per E-Mail auf, zehn Prozent ihres Guthaben in der virtuellen Währung Bitcoin an sie zu überweisen.