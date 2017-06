Dank der guten Konjunktur und der niedrigen Zinsen sind im ersten Halbjahr erneut weniger Unternehmen und Verbraucher in die Pleite gerutscht. Die Zahl der Firmeninsolvenzen in Deutschland sank um 5,9 Prozent auf 10 300 gemessen am Vorjahreszeitraum, wie die Wirtschaftsauskunftei Creditreform am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Auch die Zahlungsausfälle nahmen ab. Die Gläubiger bleiben voraussichtlich auf Forderungen von 13 Milliarden Euro sitzen. Ein Jahr zuvor waren es noch 16,3 Milliarden Euro. Ebenfalls zurückgegangen sind die Arbeitsplatzverluste, und zwar von 109.000 auf 99.000. Zu den größten Insolvenzen gehörten die von Solarworld und der Hamburger Großreederei Rickmers.