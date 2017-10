Die Anwaltskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer ist im Zusammenhang mit umstrittenen Cum-Ex-Geschäften in das Visier der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt geraten. Die Ermittler hätten am vergangenen Donnerstag die Frankfurter Büros der internationalen Großkanzlei durchsucht, bestätigte ein Freshfields-Sprecher am Montag einen Bericht der "Süddeutschen Zeitung". "Freshfields ist zuversichtlich, dass die Prüfung der Generalstaatsanwaltschaft ergeben wird, dass unsere Beratung rechtlich nicht zu beanstanden ist", erklärte der Sprecher. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt lehnte eine Stellungnahme ab.

Dem Zeitungsbericht zufolge beriet Freshfields die kleine Privatbank Maple und versetzte das Geldhaus mit einem Gutachten vom 14. Januar 2009 in die Lage, sich vom Fiskus gar nicht gezahlte Steuern erstatten zu lassen. Die Bank mit kanadischen Wurzeln war wegen der drohenden Steuernachzahlung für Cum-Ex-Geschäfte Anfang 2016 zusammengebrochen. Die Generalstaatsanwaltschaft habe ein Verfahren gegen einen Anwalt der Sozietät eingeleitet. Der Freshfields-Sprecher wollte sich dazu nicht äußern. Er erklärte lediglich, die Durchsuchung habe sich auf ein früheres Mandatsverhältnis der Kanzlei bezogen.