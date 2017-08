Die Dekabank rechnet trotz eines kräftig anziehenden Absatzes von Fonds und Zertifikaten in diesem Jahr mit einem stagnierenden Gewinn. Das wirtschaftliche Ergebnis werde auf dem Vorjahresniveau von 415 Millionen Euro liegen, sagte Vorstandschef Michael Rüdiger am Mittwochabend in Frankfurt. Die niedrigen Zinsen und die Kosten für die Regulierung hinterließen ihre Spuren beim Wertpapierhaus der Sparkassen. "Auch werden wir weiterhin in das Wachstum unseres Geschäfts investieren." In den ersten sechs Monaten legte das wirtschaftliche Ergebnis um fünf Prozent auf 241 Millionen Euro zu.

Vor allem das Geschäft mit Sparkassenkunden, dessen Ausbau sich die Deka auf die Fahnen geschrieben hat, legte kräftig zu. Die Nettovertriebsleistung stieg von Januar bis Juni um 40 Prozent auf 12,6 Milliarden Euro. An private Kunden verkaufte die Deka Fonds und Zertifikate im Wert von 5,7 (3,9) Milliarden Euro, institutionelle Kunden - einschließlich der Sparkassen - kauften für 6,9 (5,1) Milliarden Euro. Die Deka setzt vor allem auf Fondssparpläne, in die die Kunden monatlich einzahlen. Davon seien im ersten Halbjahr 300.000 verkauft worden, so viele wie im ganzen Jahr 2016. "Das zarte Pflänzchen Wertpapierkultur in Deutschland wächst stetig weiter", sagte Rüdiger.