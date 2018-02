Das chinesische Konglomerat HNA versilberte am Dienstag zwei Grundstücke für 16 Milliarden Hongkong-Dollar (1,7 Milliarden Euro). Der Konzern hatte die beiden Grundstücke erst vor weniger als einem Jahr erworben. Der Großaktionär der Deutschen Bank hatte in den vergangenen Jahren Milliarden an Dollar in den Vereinigten Staaten und westlichen Ländern für Beteiligungen und Immobilien ausgegeben.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg will sich HNA auch von Immobilien im Londoner Finanzviertel Canary Warf für mehr als 500 Millionen US-Dollar trennen. Zudem stehen dem Bericht zufolge auch einige der in New York erworbenen Immobilien auf dem Prüfstand. Diese hatten zuletzt einen Wert von rund 4 Milliarden US-Dollar. HNA habe seinen Kreditgebern mitgeteilt, dass dem Konzern kurzfristig mindestens 15 Milliarden Yuan (2 Mrd Euro) fehlten, hieß es in dem „Bloomberg“-Bericht weiter.