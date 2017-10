2022 soll es dann wirklich soweit sein. Innerhalb der kommenden fünf Jahre wird die Postbank voll in die Deutsche Bank integriert. Wenn das wie vorgesehen klappt, werden seit dem ersten Einstieg des Branchenprimus bei dem Bonner Institut 15 Jahre vergangen sein. Fast ein halbes Berufsleben also. Ein solch langer Zeitraum ist in der deutschen Unternehmensgeschichte ebenso beispiellos wie das Hin und Her mit zunächst halber Integration, anschließend geplanter Trennung und schließlich vollzogener Wiedereingliederung.

Das ist bitter, aber sinnvoll. Anders als im ersten Anlauf will die Deutsche Bank nun keine halben Sachen mehr machen. Um ihre Entschlossenheit zu demonstrieren, stellt sie heraus, was nun alles vereinheitlicht wird. Künftig gibt es ein Management. Eine IT-Plattform. Eine Bausparkasse. Und eine Zentrale - an zwei Standorten.

Die Deutsche Bank sieht bei der Re-Integration der Postbank in den Konzern das Ziel in greifbarer Nähe.

Für die Kunden soll sich erst mal wenig ändern. Von außen erinnert die Idee von zwei Marken in einem Konzern zwar an das Konzept der Deutschen Bank 24. In die hatte das Institut vor Jahren seine weniger wohlhabende Klientel ausgegliedert. Solche Zwangsabschiebungen in die Postbank soll es nun nicht geben. Trotzdem sind zwei Marken auf Dauer nur dann sinnvoll, wenn sie sich klar unterscheiden. Die Deutsche Bank wird sich noch stärker als bisher auf wohlhabendere Kunden mit Beratungsbedarf konzentrieren. Ein flächendeckendes Filialnetz braucht sie dafür eigentlich nicht. Das legt nahe, dass der geplante Abbau von Zweigstellen eher die Deutsche Bank treffen könnte. Konkretes gibt es aber auch dazu noch nicht.

Bis es soweit ist, bleiben viele Fragezeichen. Harte Einschnitte sind unvermeidlich, aber nur wenn die Banken die richtige Balance zwischen Abbau, Umbau und (digitalem) Aufbau finden, haben sie Aussicht auf Erfolg, können sie die angestrebten Synergien von 900 Millionen Euro realisieren.

Die verunsicherten Angestellten wird das Management aber nur mitnehmen können, wenn es in den nächsten Monaten wie angekündigt nicht nur um Einsparungen, sondern auch um Wachstum geht. Dafür gibt es auch was Neues. So will die Deutsche Bank Ende 2018 eine „Digitalbank“ an den Start bringen. Eine solche hatte sie schon 2012 angekündigt, das Konzept dann aber wieder beerdigt. Nun holt sie es wieder hervor. Ganz ohne Zick-Zack geht es offenbar immer noch nicht. Zu viel Konsequenz wäre ja auch langweilig.