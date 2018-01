Genau das passiert nun. Das ist auch ein Signal an die skeptische Außenwelt, mit dem die Bank demonstriert, dass sie das Schlimmste hinter sich hat, zur Normalität zurückkehrt und wieder auf Wachstum schaltet. Dabei steht das Investmentbanking weiterhin im Fokus. Dass sie dabei der Logik folgt, dass nur zulegen kann, wer ordentlich Boni zahlt, mag zehn Jahre nach der Finanzkrise bedauerlich sein.

Andererseits stellt sich die Frage, mit welchem Argument das lädierte Institut Finanzfachkräfte sonst von sich überzeugen will. Banker sind selten Idealisten. Stockt die persönliche Vermögensoptimierung, sind sie schnell weg. Das gilt umso mehr im Ausland, wo die Deutsche Bank nur eine von vielen Adressen ist. In den vergangenen Monaten war der Aderlass bereits beachtlich. Ganze Teams haben bei der Konkurrenz angeheuert. Im „People Business“ Banking ist das schmerzhaft. Vermeiden lässt es sich jedoch kaum.

Vor allem die US-Konkurrenz ist so stark, dass sie beim Gehalt im Zweifel immer noch eine Schippe drauflegen kann. Wenn die Deutsche Bank hier ernsthaft in der Breite konkurrieren will, kämpft sie einen Kampf, der ohnehin verloren ist. Und wenn sie mit den Boni bloß das allgemeine Wohlbefinden steigern will, ist das angesichts des gewaltigen Investitionsbedarfs etwa bei der maroden IT teuer erkauft. In den Bereichen, in denen gerade der Stellenabbau läuft, wird sie ohnehin das Gegenteil erreichen. Sinnvoll können höhere Boni überhaupt nur sein, wenn sie mit einer stärkeren Fokussierung einhergehen, etwa gezielt das Geschäft mit großen deutschen Unternehmens stärken.