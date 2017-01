Der Deutschen Bank droht möglicherweise neuer Ärger in den USA. Jüdische Wohlfahrtsorganisationen haben das Geldhaus und Tochterunternehmen vor einem US-Gericht in Florida verklagt, weil sie das Erbe der Frankfurter Unternehmerfamilie Wertheim beanspruchen. In der am Mittwoch eingereichten Klageschrift, über die zuerst das „Manager Magazin“ berichtet hatte, wird die Rückerstattung von 3,0 Milliarden Dollar (2,8 Mrd Euro) gefordert. Es ist aber noch offen, ob das Gericht die Klage zulässt.

Die Kläger beschuldigen die Bank, Erben den Zugriff auf den Wertheim-Nachlass zu verweigern. Der Fall ist allerdings sehr komplex. Ein Deutsche-Bank-Sprecher erklärte am Donnerstag auf Anfrage, das Institut habe sich intensiv mit den Vorwürfen auseinandergesetzt und halte sie für unbegründet. Alle bisher in den USA geführten Verfahren seien zugunsten der Bank entschieden worden.