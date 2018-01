 Deutsche Bank stellt sich auf Fusionen ein

Der stellvertretende Deutsche-Bank-Chef Marcus Schenck stellt sich auf Zusammenschlüsse von Banken in Europa ein. Sein Institut sieht er dafür gut gerüstet. "Die Konsolidierung in Europa wird kommen. Sie ist unausweichlich", sagte Schenck, der bei dem Geldhaus zusammen mit Garth Ritchie die Investmentbank leitet, am Freitag in Düsseldorf. Die Digitalisierung in der Branche werde Zusammenschlüsse auch in Zukunft weiter befördern. Europa brauche zudem dringend einen integrierten Kapitalmarkt, um International bestehen zu können.

Die Deutsche Bank habe sich auf eine Konsolidierung eingestellt, sagte Schenck weiter. Das Geldhaus habe fast alle Altlasten beseitigt und stehe stärker da als in den vergangenen zehn Jahren. Die Deutsche Bank habe in der Vergangenheit "nicht alle PS auf die Straße gebracht" und sich zu stark mit sich selbst beschäftigt, räumte er ein. Nun habe sie aber wieder "Kraft zu wachsen".