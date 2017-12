Die Bank Goldman Sachs rechnet durch die kurz vor Weihnachten beschlossene Steuerreform in den USA im vierten Quartal mit Gewinneinbußen von fünf Milliarden Dollar (4,2 Milliarden Euro). Zwei Drittel davon seien Änderungen bei der sogenannten Heimführungs-Steuer geschuldet, wenn Geld aus dem Ausland in die USA zurücküberwiesen wird, erklärte Goldman Sachs am Freitag. Der restliche Verlust hänge mit anderen Änderungen am Steuersystem zusammen.

US-Unternehmen parkten oft ihr Geld legal im Ausland, um so der hohen Körperschaftssteuer zu entgehen. Experten gehen davon aus, dass ein Teil dieses Geldes wieder zurückgeführt werden wird, weil nun die Körperschaftssteuer gesenkt wurde. Nach Schätzungen könnte es dabei um 2,5 Billionen Dollar oder noch mehr Geld gehen.