Ausfallgefährdete Kredite senken die Profitabilität einer Bank. Zum einen muss sie höhere Rückstellungen in Erwartung von Verlusten bilden. Dadurch sinkt das regulatorische Eigenkapital der Banken. Zum anderen anderen binden NPLs größere Mengen an Kapital sowie Mitarbeitern, die mit dem Abbau der Papiere beschäftigt sind. Dadurch können die Banken Unternehmern weniger Kredite ausreichen. Dies trifft vor allem kleinere und mittlere Betriebe, die wesentlich abhängiger von Bankkrediten sind, als Großkonzerne. In der Konsequenz leiden durch die notleidenden Kredite damit nicht nur die Banken selbst, sondern die ganze Wirtschaft und der Arbeitsmarkt.

Die Europäische Kommission betont, dass in erster Linie die Banken selbst dafür verantwortlich sind, ihre Bilanzen wieder in Ordnung zu bringen. Unterstützung durch Institutionen der Europäischen Union gibt es aber dennoch. Ein standardisiertes Verfahren der Europäischen Bankenaufsicht zur Bereitstellung von Informationen über die notleidenden Papiere bringt mehr Transparenz in den Markt. Dadurch können potentielle Käufer von NPLs ihre Gewinnchancen besser einschätzen.