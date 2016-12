Der letzte Bundesbank-Präsident der D-Mark-Ära ist tot: Hans Tietmeyer ist am Dienstag im Alter von 85 Jahren gestorben. Das teilte die Bundesbank am Mittwoch in Frankfurt mit.

Der Diplom-Volkswirt stand vom 1. Oktober 1993 bis zum 31. August 1999 an der Spitze der Notenbank. Er war der letzte Bundesbank-Chef mit der ganzen Machtfülle der D-Mark - und der erste, der ab 1998 im Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) sein Gewicht für Deutschland in die Waagschale warf.