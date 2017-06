Sein erster Besuch im Iran hat Franz Josef Nick sofort begeistert. Allein wie viele deutsche Autos da auf den Straßen Teherans herumfahren! Hier zähle made in Germany noch wirklich, sagt der 58-jährige Banker mit dem langen grauen Haupthaar.

Zuletzt war der eher spröde Typ Vorstandschef der Düsseldorfer Targobank. Mit dem Abschied vor knapp zwei Jahren schien seine Bankerkarriere beendet, Nick arbeitete als freischaffender Jurist – bis ihn eine Anfrage von Nader Maleki erreichte. Der Frankfurter Finanzlobbyist stammt aus dem Iran. Nick soll Banken aus Malekis Heimat in Deutschland unterstützen.

Ein Feierabendjob ist das nicht. Mindestens eine iranische Bank könnte noch in diesem Jahr eine Filiale in Deutschland eröffnen, vier weitere arbeiten daran, sich bei der deutschen Finanzaufsicht für eine Lizenz zu bewerben. Und noch mehr würden gerne nachziehen. Nach dem Ende der Sanktionen im Januar 2016 wittern Institute wie die Middle East Bank und die Saman Bank Chancen in Deutschland. Aber werden sie wirklich gebraucht? Sind sie erwünscht?

Die Sanktionen haben den Handel zwischen dem Iran und der EU ebenso zum Erliegen gebracht wie den Zahlungsverkehr. Erst seit Anfang 2016 funktionieren Überweisungen wieder.