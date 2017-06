Dahinter steht die Angst vor den USA, die längst nicht alle Sanktionen gestrichen haben. Wegen eines Verstoßes gegen das Embargo zahlte die Commerzbank eine Milliardenstrafe. „Aus Angst vor den Amis blenden Banken Geschäftsinteressen aus“, sagt ein Insider. Die Finanzierungslücke können die iranischen Banken in Deutschland nicht füllen. Einige sind schon lange da, die Bank Saderat etwa hat bereits 1962 eine Filiale in Hamburg aufgemacht, auch die Europäisch-iranische Handelsbank, die Bank Melli und die Bank Sepah sind präsent und haben dank Rücklagen die Sanktionen überlebt. Ihr Geschäft aber dümpelt dahin. „Wir werden immer noch wie Aussätzige behandelt“, klagt ein Mitarbeiter einer iranischen Bank.

Für große Projekte, räumt selbst Berufsoptimist Maleki ein, werde auch der Finanzierungsrahmen neuer Institute wohl erst mal nicht reichen. Einen Boom wird es nicht geben, viele Bemühungen seien Standortpolitik, heißt es hinter den Kulissen. Vor allem das Wirtschaftsministerium in München habe das Thema aufgeblasen. Tatsächlich sind Delegationen mit bayrischen Mittelständlern auffallend oft in Teheran gewesen, Gespräche mit dortigen Banken fanden schon im Frühjahr 2016 statt. In kleiner Runde soll Ministerin Ilse Aigner sogar Erleichterungen bei Visa versprochen haben.