Mit Powell rückt ein Währungshüter an die Spitze der einflussreichsten Notenbank der Welt, der schon seit Jahren in deren Führungsetage sitzt. Der Jurist und frühere Investmentbanker ist im Fed-Führungsgremium der einzige Republikaner.

Das Rennen um einen der wichtigsten Jobs in der Finanzwelt ist entschieden: Fed-Direktor Jerome Powell rückt an die Spitze der amerikanischen Notenbank auf. Der vom Präsidenten nominierte Kandidat muss jetzt noch vom US-Senat bestätigt werden. Die Amtszeit von Powells Vorgängerin Yellen läuft Anfang Februar 2018 aus.

Riskantes Bremsmanöver am Anleihenmarkt

Die Fed hat im Zuge des anhaltenden Wirtschaftsaufschwungs die Leitzinsen schrittweise angehoben. Aktuell liegt der Schlüsselsatz zur Versorgung der Banken mit Geld in einer Spanne von 1,0 bis 1,25 Prozent. Sollte die Konjunktur mitspielen, will die US-Notenbank die Zinsen bis zum Jahresende weiter erhöhen. Experten rechnen allerdings nicht damit, dass die Fed bereits zum Abschluss ihres zweitägigen Treffens diese Woche am Mittwoch die Zügel strafft.