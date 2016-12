Der oberste BaFin-Bankenaufseher Raimund Röseler fordert von Januar an von den deutschen Geldinstituten einen zusätzlichen Kapitalpuffer gegen Zinsänderungsrisiken, wie die Behörde am Dienstag in Bonn mitteilte. Banken, die nicht direkt von der Europäischen Zentralbank (EZB) beaufsichtigt werden, müssen dann genügend Eigenmittel vorhalten, um die Folgen einer plötzlichen und unerwarteten Zinsänderung um zwei Prozentpunkte auf ihr Anlagebuch abzufedern.

Je nachdem, wie viele variabel verzinste Kredite und Anlagen eine Bank mit welchen Laufzeiten in den Büchern hat, kann das die geforderte Gesamtkapitalquote von mindestens acht auf 10,6 Prozent nach oben schnellen lassen. Die Bankenaufseher fürchten, dass sich die Zinserträge - etwa aus langfristigen Krediten - bei einem Zinsanstieg nur langsam verändern, die Zinsaufwendungen aber mit den Marktzinsen schnell stark steigen. "Je nach Höhe des Zinsanstiegs kann das Zinsergebnis auch negativ werden - und das für mehrere Folgeperioden", heißt es in der Verfügung zur Begründung.