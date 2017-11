Der US-Finanzinvestor Cerberus steht kurz vor dem Einstieg bei der Deutschen Bank. Nach Informationen des Handelsblatts streben die Amerikaner einen Anteil von mindestens drei Prozent an Deutschlands größtem Bankhaus an. Cerberus würde damit nach dem chinesischen Konglomerat HNA und der US-Vermögensverwaltung Blackrock zum drittgrößten Investor der Frankfurter aufsteigen. Erst im Juli hatte Cerberus einen Anteil von 5,01 Prozent der Commerzbank erworben, Deutschlands zweitgrößter Privatbank.

Der Investorenkreis der Deutschen Bank gerät damit weiter in Bewegung. Erst Anfang der Woche hatte Deutschlands größtes Geldhaus mitgeteilt, dass die US-Investmentbank Morgan Stanley sich Zugriff auf knapp sieben Prozent der Anteile an der Deutschen Bank gesichert habe. Börsianer rätselten allerdings, in wessen Auftrag dies geschehen sein könnte. Spekulationen um den Einstieg eines aktivistischen Investors bei dem Frankfurter Institut bezeichneten einige von ihnen als unrealistisch.