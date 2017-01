Die Deutsche Bank hat einen neuen obersten Geldwäsche-Bekämpfer. Philippe Vollot sei zum Global Head of Anti-Financial Crime ernannt worden, teilte Vorstandsmitglied Sylvie Matherat am Donnerstag mit. Der Franzose, der seit 13 Jahren für die Bank arbeitet, ersetzt Peter Hazlewood, der den Posten nach nur einem halben Jahr wieder abgeben muss. Mit Hazlewood, dessen Vertrag ausgelaufen sei, werde über eine beratende Funktion verhandelt. Das "Wall Street Journal" hatte berichtet, Grund für die abrupte Demission des Briten sei ein Disput über das Personalbudget für das neue Jahr gewesen. Hazlewood habe 200 Stellen mehr verlangt als die Bank ihm zubilligen wollte. In Finanzkreisen hatte es auch geheißen, Hazlewood habe nicht die nötige Führungskompetenz gezeigt.

Vollot ist seit Ende 2015 in der Matherat unterstehenden Abteilung für Regulierung, die Einhaltung von Regeln und die Bekämpfung von Finanzkriminalität an führender Position tätig. Vor seiner Zeit bei der Deutschen Bank hatte er für Barclays und die französische Finanzmarktaufsicht gearbeitet.