Er ist digital, aber nicht zu digital, er will direkten Kontakt, aber er möchte nicht belästigt werden, er hasst Filialen, aber er möchte dennoch jederzeit ein persönliches Gespräch führen können: Was will der Bankkunde, dieses komplexe Wesen, diese Mischung aus Digitalfreak und Traditionalist?

Dieser Frage jagen derzeit nicht nur die Finanzinstitute hinterher, sondern auch jede Menge junger, digitaler Start-ups, so genannte FinTechs. Sie bieten viele Zusatzleistungen für den online-affinen Nutzer: von Überweisungen per SMS, über Online-Kredite in Minuten bis hin zum Konto per App.