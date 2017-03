Auf den ersten Blick zeigt der gerade veröffentlichte Geschäftsbericht, wie konsequent die Bank diesen Schritt umgesetzt hat. Mit seinem Fixgehalt von 3,8 Millionen Euro reiht sich Cryan am unteren Ende der Dax-Chefs ein. Und auch die Mitarbeiter leisten ihren Beitrag: Die variablen Gehälter in der gesamten Bank sind im Vergleich zum Vorjahr um 77 Prozent auf 500 Millionen Euro gesunken. Auch die Zahl der Angestellten, die mehr als eine Million Euro verdient, hat sich mehr als halbiert. Cryan, so scheint es, greift endlich hart durch.

Doch ein paar Seiten weiter relativiert sich der Eindruck zumindest teilweise. So erhalten immerhin rund 5500 Banker sogenannte „Retention Awards“. Die setzen sich je zur Hälfte aus einer Barkomponente und einem an den Kursverlauf gekoppelten Aktienanteil zusammen. In der Summe kommen so maximal rund 1,1 Milliarden Euro zusammen. Diese Prämien, so erklärt die Bank, seien keine Gehaltsbestandteile, weshalb sie in der Endabrechnung für 2016 auch nicht auftauchen.

Tatsächlich gehen die Sonderzahlungen frühestens 2018 auf den Konten der begünstigten Banker ein. Dann aber können sie nachträglich im Durchschnitt mit einem Zuschlag von rund 200.000 Euro für 2016 rechnen – wenn sie solange bei der Bank bleiben und der Aktienkurs nicht unter ein festgelegtes Niveau fällt.

Der Einschnitt bei den Gehältern bleibt damit aktuell zwar deutlich spürbar. Mittelfristig fällt er aber doch nicht so heftig aus, wie es der nun ausgewiesene Rückgang von 10,5 auf 8,8 Milliarden Euro vermuten lässt.